Adoワールドツアー『Hibana』さいたま公演の「唱」ライブ映像がグラミー賞公式サイトで独占公開

Adoが自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』の4月に行われたさいたまスーパーアリーナ公演での「唱」のライブ映像が、グラミー賞公式サイトのGRAMMY.com’s Global Spin seriesで独占公開された。

巨大なスクリーン、ドラマチックな照明、そして会場を埋め尽くしたファンと共に、Adoは2023年のシングル-Japan Hot 100とオリコン総合シングルチャートで1位を獲得した楽曲（「唱」）-を忘れられないスペクタクルへと変貌させた。

■Global Spinとは

Global Spinとは、GRAMMY.comが世界のミュージックシーンにスポットライトを当てるため、素晴らしい世界のアーティストのライブパフォーマンスを紹介していく企画。GRAMMY.comとthe Recording AcademyのオフィシャルYouTubeにて展開され、過去には Sabrina、 B.I、 Agnez Mo、 AleXaなどが紹介されている。

■ワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』

今回のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』は、世界33都市、50万人以上動員の規模となり、日本人アーティストによるワールドツアーの中では過去最大級。2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートした、今回のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』は、アジア・オセアニア、ヨーロッパ、北米、中南米を周り、ハワイのホノルルでついに最終公演を迎えた。ツアーのチケットは世界24都市25公演でソールドアウト。

チケットがソールドアウトした都市は、埼玉（2公演）、台北、ソウル、香港、シンガポール、シドニー、メルボルン、ベルリン、ロンドン、アムステルダム、パリ、ミラノ、サンノゼ、ロサンゼルス、フォートワース、オーランド、シカゴ、トロント、ニューアーク、メキシコシティ、サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴ、ホノルル。

さらに日本人初の歴史的なソールドアウトを記録した全13の都市・会場は、ベルリン・Uber Arena（約1万7千人）、アムステルダム・Ziggo Dome（約1万7千人）、パリ・Accor Arena（約2万人）、ミラノ・Unipol Forum（約1万5千人）、サンノゼ・SAP Center（約1万7千人）、ロサンゼルス・Crypto.com Arena *旧ステイプルズ・センター（約2万7千人）、フォートワース・Dickies Arena（約1万4千人）、オーランド・Kia Center（約2万人）、トロント・Scotiabank Arena（約2万人）、ニューアーク・Prudential Center（約1万7千人）、サンパウロ・Espaco Unimed（約8千人）、ブエノスアイレス・Movistar Arena（約1万5千人）、サンティアゴ・Movistar Arena（約1万7千人）。

■【動画】Ado Puts On Quite The “Show” With An Epic Arena Performance | Global Spin

■リリース情報

2025.09.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CAT’S EYE」

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『モナ・リザの横顔』

