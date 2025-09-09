衣替え前の「しまい洗い」でTシャツのにおい・汗ジミをすっきり！コツは、洗濯機の設定にあり
Tシャツの黄ばみや、しみついた汗のにおい、気になりませんか？ それなら、衣類に残った汗や皮脂汚れを、衣替えの前に洗濯でしっかり落としきる「しまい洗い」を試してみて！ 来年の夏も気持ちよく着られる、Tシャツの正しい「しまい洗い」の方法を洗濯研究家・平島利恵さんに伺いました。
まずは洗濯表示を確認！
「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機で洗ってもいいかどうかを確認。しまい洗いではお湯を使うので、水温の上限も併せてチェックしましょう」（平島さん、以下同）
【用意するもの】
●アルカリ性洗剤（粉、液体）
●酸素系漂白剤
●オケ
●ゴム手袋
●ハンガー
1：アルカリ性洗剤を溶かしたお湯に30〜40分間つけおき
お湯をよくかき混ぜて、粉洗剤を溶かしきるのがポイント。
「つけおきなら、洗剤は粉洗剤一択！ 液体洗剤に比べて汚れ落ちが段違いです。気をつけてほしいのが、24時間以上つけおきすると、せっかくはがれ落ちた汚れが生地にまた戻ってしまうこと。つけおきは30〜40分間ぐらいがおすすめです」
●酸素系漂白剤で洗浄力アップ
黄ばみや汚れがひどいときは、つけおきするタイミングで酸素系漂白剤を少し加えて洗浄力を底上げしましょう。
「生地に若干の負荷がかかるので、普段の洗濯で入れるのはあまり推奨できませんが、しまい洗いのときに使うのはおすすめです。Tシャツをつけおき液に入れるときには、空気が入って液につからない部分ができないように、オケに沿わせて入れるようにしましょう」
2：つけおきしたお湯ごと洗濯機に入れる
洗濯機に液体洗剤を投入し、洗濯スタート。洗う水はバスタブからお湯取りをして使ってもOK。水よりもお湯のほうが洗浄力は上がります。
「ただし、皮脂や雑菌がいっぱいなので、お風呂の残り湯を使うのはNG。使うのはキレイなお湯だけに」
3：「おまかせコース」は使わず、設定を変えてから洗濯機を回す
しまい洗いでは、普段の洗濯より、洗いもすすぎも時間をかけて丁寧に。
「しまい洗いではすすぎが要！ 3回以上すすいで、目に見えない汚れをしっかり落としてください。私のおすすめの『激落ち』設定は、洗い10〜12分、すすぎ3回、脱水6〜7分、水位マックスです」
4：ハンガーにかけて陰干しし、乾いたらたたんでしまう
室内の風通しがよい場所で陰干し。
「5時間以内に乾けば基本的に生乾き臭がすることはありません。エアコンの下でサーキュレーターを回し、風を洗濯ものに当てると乾かす時間の短縮になります」
●頑固な黄ばみが落ちないときは食器用洗剤が効果的
どうしても黄ばみが落ちないときは、洗濯する前に黄ばんでいる部分に食器用洗剤を直接かけて、歯ブラシでたたく。
「長年の汚れや黄ばみは落ちづらいですが、何度も洗っているうちに薄くなってきます」