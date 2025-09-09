ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û¾ðÊó (9ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ü¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <428A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§10·î8Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýµÚ¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§9·î24Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§780±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§1274Ëü4600³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§351Ëü8800³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â52Ëü7800³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§9·î24Æü～29Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§9·î30Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î1Æü～6Æü
¡¡¼õÅÏ´üÆü¡§10·î8Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô
[2025Ç¯9·î9Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹