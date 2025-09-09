豪シドニーのビーチでサメ襲撃事件発生 サーファー１人が死亡

オーストラリアニューサウスウェールズ州の州都シドニーのビーチで9月6日、サメによる襲撃事件が発生し、サーファー1人が襲われ、重傷を負い死亡しました。

事件が発生したビーチを管轄する警察局のジョン・デンケン局長によると、9月6日午前10時ごろ、友人とロングラグーンでサーフィンをしていた50代の男性が大きなサメに突然襲われたとのことです。

目撃者によりますと、襲われた男性は他の2人のサーファーに救助され、岸に運ばれましたが、出血多量で死亡しました。事故現場のビーチはすでに閉鎖されているとのことです。ニューサウスウェールズ州サーフィン救援協会などは、モーターボートやドローンを使ってサメを捜索しながら、周辺海域への立ち入りを控えるよう市民に注意喚起しています。

これに先立ち、オーストラリアでは年初以来、サメ襲撃による死亡事件3件が報告されています。これまでシドニーではこうした襲撃事例はまれで、前回は2022年、その前は1963年でした。オーストラリアのサメ襲撃事件に関するデータベースによると、1791年以降、同国では1200件以上のサメ襲撃事件が発生し、250人以上が死亡したとのことです。（提供/CRI）