子供たちが寝る時間に動き出す猫ちゃんが可愛いと人気となっています。話題の動画の再生回数は19万回を超え「あたちだって甘えたいもんね～」「そう言わんばかりの顔でかわいい」「口がぷっくりで愛しい」といったコメントが集まっています。

【動画：子どもたちが寝ると、待っていた猫が近づいてきて…胸キュン必至の『愛おしい行動』】

子供たちが寝たら主役の猫ちゃん

TikTokアカウント「ハンナたん」に投稿されたのは、かまってアピールをする猫ちゃん。飼い主さんが座るソファーの向こう側から、可愛いしっぽが近づいてきて「ニャーン！」と鳴き声とともに現れたのはハンナちゃんです。子供たちが寝る時間になると活発になるのだそう。「あたちが主役よ！」と目を輝かせて甘える姿が可愛い！

子供たちが起きてきてびっくり

寝たはずの子供たちが起きてきてびっくりしていることもあるのだそう。トイレで起きた子供たちを「え？どうしたの？」と少し驚いたような真剣な顔で見ていたそうです。その後、子供たちが寝るとハンナちゃんも寝たのだそう。

表情豊かで可愛い！

表情豊かなハンナちゃん。フミフミするときは目を閉じているそうです。じっくりと幸せを感じているような気持ちが伝わってきます。また、お気に入りのぬいぐるみをハンナちゃんの前から飼い主さんが持っていこうとすると、無言で怒った表情になったのだそう。

ハンナちゃんが隠れている毛布をめくると「まぶしいな」という表情で飼い主さんに伝えることもあったのだそう。ハンナちゃんは現在14歳だそうです。鳴き声だけでなく、表情でも上手に感情を伝えてくれる可愛いハンナちゃんでした。

投稿には「ちゃんとお姉ちゃんして我慢してるんだよね。こういうとこ猫かわいい」「キジトラのたぬき顔に勝るものはない！」「全てがかわいいでつくられてますね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ハンナたん」では、ハンナちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ハンナたん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。