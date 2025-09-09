Image: Propstore

ルークの手首を切ったヤツね。

映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』にて、ダース・ベイダーが使っていたライトセーバー…もし買えるとしたら、アナタのお財布の紐はどこまで緩くなります？

超ラッキーなファンにとっては、その答えは5億4000万円が答えになります。

SW関連アイテムで最高額

9月4日木曜日のこと、ライトセーバーは約5億4111万円で落札されました。これは『スター・ウォーズ』の競売市場、最も高い値段を記録したとのこと。

「ヒーロー・ライトセーバー」は映画の小道具を競売に出す、ロス・アンジェルスのPropstoreが出した初日の競りに登場。映画2作品の中での使用が確認できる小道具で、初めて公の場にお目見えしました。

PropstoreのCEOブランドン・アリンジャー氏は、このようにコメントしています。

他にも有名な作品の小道具いろいろ

その他の注目アイテムは、たとえば『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』のムチ、拳銃のホルスター、ベルトが約7178万円。『新スタートレック』125話「The Inner Light」に登場したピカードの「レシクの笛」と梱包していた箱が約5960万円。そしてサム・ライミ版『スパイダーマン2』でトビー・マグワイアが着用したコスチュームが約4285万円でした。

1日目は433アイテムが出品され、合計2億1130円の売り上げになりました。9月5日の2日目と、翌日の3日目は合わせて600以上のアイテムが出揃い、落札されました。

『エイリアン』や『マトリックス』、ドラマ『ARROW / アロー』第2期に出たデスストロークのマスク、『パワーレンジャー』のパワーコインなど、サブカル好きには気になる小道具がたくさんあったそうです。

Source: PropstoreAuction, Instagram