今回ご紹介するのは、吊るして飾るハンギングプランターに乗り込んで、まるでブランコのように揺れていた猫ちゃんの様子。猫らしい自由さが感じられる光景に思わず微笑んでしまった猫好きさんが続出しました。

投稿はThreadsにて、26万回以上表示。いいね数は2.4万件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「猫ってなんでこんな可愛いの？」「天才&かわいい」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：『プランターの上に乗った猫』を見ていたら…】

ハンギングプランターにちょこんと乗る猫のココちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「emicodenameblue」さん。登場したのは、猫のココちゃんです。

この日、ココちゃんが遊び場として選んだのは、観葉植物を飾るための吊り下げ式プランター（ハンギングプランター）。どうやって乗ったのか、器用にプランターの上に座っていたようです。居心地の良い場所を見つけたようですね。まるで秘密基地を見つけた子どもみたい。ココちゃんはとても満足そうだったとか。

さらに面白いのは、ココちゃんがプランターを揺らしながら座っていたこと。まるでブランコを漕いでいるように見えて、とっても可愛い。ゆらゆらと前後に揺れているココちゃんに飼い主さんも思わず笑いがこみ上げてきたそうです。

猫のブランコに癒されたSNS民たち

ココちゃんのプランターブランコの様子を見たThreadsユーザーたち。投稿のコメント欄には、上記で紹介した声以外にも、「しかも乗ってる植物の名前、これネコノテシダですよね？可愛い」「漕ぐと動く、楽しいってわかるんですね、なんと賢いのかココちゃん」「使いこなしてる。天然の遊び場にゃ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、ココちゃんの空中ブランコに心癒されたようですね。ちなみにこの後、ココちゃんは無事にプランターから降りられたようです。

Threadsアカウント「emicodenameblue」では、猫のココちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。可愛いココちゃんの投稿には癒しが満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「emicodenameblue」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

