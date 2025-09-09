お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）が9日放送のTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。「神業クレーンゲーム」に挑戦した、ものまねタレントの原口あきまさ（49）が息子に問いかけた言葉に思わずツッコミを入れる場面があった。

恒例企画「神業クレーンゲーム」に実はクレーン歴30年以上という原口が妻と4人の息子たちと登場。一発目に選んだクレーンゲームで失敗するも「もう一回チャレンジしたい」と意欲を見せた。だが、4人の息子たちから一斉に「ないないない」「未来がない」「もう無理。これは無理」と苦言を呈されて苦笑い。

原口は挑戦前のVTRで子供たちから「ちょっとだけですよ…ナメているというか。父親の威厳が足りていないというか」と感じていることを明かした。また、家族で車に乗って出かけている際に加藤浩次のモノマネを披露するも、息子たちは反応せず。これにスタジオでVTRを見ていた陣内智則は「全然ウケてへんやん」とツッコみを入れて笑いを誘った。

父親の威厳を取り戻すと意気込んだものの、その後も2連続失敗。息子たちは「一番ないわー」「何してんねん!」「一番ダメなやつ」「最悪当てようぜ」とガッカリ。だが、ここから意地を見せた。

4回目でようやく1台目を成功させると、勢いのまま連続成功し、家族全員でハイタッチし、歓喜の輪を作って喜んだ。原口は四男を抱きかかえて「どうだった?カッコよかった?」と尋ねると、満面の笑みで「うん」と返された。「よし!」と喜びつつ「好きになった?」と聞くと、これにも四男は「うん」と照れ笑いを浮かべた。

これに長田が「好きになった?って何や…」と思わずツッコミを入れ「何やねんそれ。悲しすぎひん?」と引っかかった。この指摘にスタジオの出演者たちも大笑いした。