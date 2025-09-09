¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë¡¡¡Ö¸æ»°²È¡×ÌÁÍ§¤Î½®ÌÚ°ìÉ×¤¬Åé¤à¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î1¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡4Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê¤Ï¤·¡¦¤æ¤¤ª¡¢ËÜÌ¾¹¬ÃË¡á¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢Ìó700¿Í¤¬»²Îó¡£²Î¼ê¤Î½®ÌÚ°ìÉ×¡Ê80¡Ë¤Ï¡Ö¸æ»°²È¡×¤ÎÌÁÍ§¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î1¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½®ÌÚ¡¢¶¶¤µ¤ó¤È¡¢22Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¸æ»°²È¤È¾Î¤µ¤ì¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¶Ã¤¯¤È¤«Èá¤·¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î1¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£1ºÐ¾å¤Î¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¸æ»°²È¤Ç¤Ï3¿Í¤È¤âÄ¶Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÇ¯¤Ë2¡Á3²ó¡×¤Û¤É¤·¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Å»ö¾ì¤Ç¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¶¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖËÍ¤ÏÅÄ¼Ë¤Î°é¤Á¤À¤«¤éÄ«1²ó¤·¤«Ëá¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç2²ó¤°¤é¤¤Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤é¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Ï78ºÐ¤À¤Ã¤¿2021Ç¯10·î¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç²Î¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢Äã²»Éô¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î23Ç¯5·î3Æü¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£½®ÌÚ¤Ï°úÂàÈ¯É½¤Î2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀ¼¤òÄË¤á¤ÆÇº¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤¬»×¤¦²Î¤¤¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤ò²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç·èÃÇ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯4·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¡£º£Ç¯5·î20Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍâ21Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤Ë¡¢½®ÌÚ¤Ï¡Ö²Î¤¤¼ê¤¬²Î¤ò´°àú¤ËËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»à¤ó¤Ç¤âÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤¸¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ÏÆ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£