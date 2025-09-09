»°±º»Ô¤¬Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¤·¤ß¤ó¤Ò¤í¤Ð¡×ÃÇÇ°¡¡Ç¯¤ÎÄÂÎÁ£¶£°£°Ëü±ß¡¢Í½ÄêÃÏ¤ÏÊÖ´Ô
¡¡»°±º»Ô¤Ï¡¢Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö»°±º¤·¤ß¤ó¤Ò¤í¤Ð¡×¡Ê²¾¾Î¡ËÀ°È÷¤Î¤¿¤áÌ±´ÖÃÏ¸¢¼Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë»Ô±Ä²¼µÜÅÄ½»ÂðÀ×ÃÏ¡ÊÆ±»Ô½éÀ¼Ä®²¼µÜÅÄ¡Ë¤òÃÏ¸¢¼Ô¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£µëÇÓ¿åÀßÈ÷¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ËÂ¿³Û¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ö¶È¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÈªÃÏ¤Ë¸¶¾õ²óÉü¤·¤¿¾å¤Ç£²£°£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÊÖ´Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó£¶ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£ÃÏ¸¢¼Ô¤«¤éÇ¯´ÖÌó£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÍÑÃÏ¤¬¸Ç¤á¤é¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÂç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æº½Íø¤¬Éß¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý²Å°ì»ÔÄ¹¤Ï£¸Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡ÖÃÏ¸¢¼Ô¤È¤ÏÈªÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¸¶¾õ²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»ûÅÄ°ì¼ù»á¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¸¶¾õ²óÉü¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿£²£µÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¼¡²ó¤Î»ÔµÄ²ñÂè£´²óÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¡£½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ËÂß¼Ú·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
