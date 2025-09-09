¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óÂ¼ÅÄ¡¢¤á¤Ã¤¿»É¤·¥·¡¼¥óÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸£´²ó¸«¤¿
¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óÂ¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê45¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¢19Æü¸ø³«¡ËÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£¥ä¥¯¥¶¤ò±é¤¸¡¢·àÃæ¤Ç»¦¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤ËÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Â¼ÅÄ¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢¹¤¯´é¤¬¤¤¯¥³¥¶ÇÉ¤Î¥ä¥¯¥¶¤ÎÊÕÅÚÌ¾¤ò±é¤¸¤¿¡£°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤¿»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£»¦¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ø»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤Ç¤â¡¢²¶¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡Ù4²ó¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ê78¡Ë¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤Î¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊõÅç¡×¤Ïºî²È¡¦¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Î2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Àï¸å¤ËÊÆ·³Åý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²Æì¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£18Ç¯6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤¬¡¢19Ç¯1·î16Æü¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ÇÁü²½¤Î¹½ÁÛ¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±10·î¤³¤í¤ËµÓËÜ³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£20Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯2·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë±é¤¸¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤Î±ÑÍº¡¦¥ª¥ó¤Î¿ÆÍ§¥°¥¹¥¯±é¤¸¤¿¡£Í½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Îº¯À×¤ò¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¥ª¥ó¤ÎÎø¿Í¥ä¥Þ¥³¤ò±é¤¸¤¿¡£¥°¥¹¥¯¤ÏÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Îº¯À×¤ò·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¤Îµ¢¤ê¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬¾Ã¤¨¤¿¥ª¥ó¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ëÄï¥ì¥¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÄÍËÜ¿¸Ìé¡Ê65¡ËÃæÂ¼Áó¡Ê34¡ËÂíÆâ¸øÈþ¡Ê35¡Ë±Éè½Ìï¡Ê20¡Ë¾°¸¼¡Ê47¡ËÌÚÈ¨Îµ¡Ê48¡Ë±üÌî±ÍÂÀ¡Ê39¡Ë¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¡¼¥Ð¡¼¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£