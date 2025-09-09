全部【ファミマ】限定ーーーッッ！！！ お気に入りを見つけたくなる♡「新作アイス」

【ファミリーマート】では手軽に食べやすいものから、ご褒美にぴったりなものまで、さまざまなアイスがラインナップ。クールダウンしたい時にうってつけです。お気に入りのアイスは、冷凍庫にストックしておくといいかも。今回はファミマ限定のイチオシ新作アイスをご紹介します。

2層仕立ての贅沢な「ソフトクリームバーバナナ」

ソフトクリームとバナナを組み合わせたような、2層仕立ての贅沢感のあるアイスバー。公式サイトによると「様々な理由から捨てられてしまう「もったいないバナナ」を使用」しているのだとか。内側はミルクアイス、外側はバナナ果汁入りのアイスで、@miki__iceさんは「相性もばっちり」と絶賛。バータイプはサッと味わえるお手軽感が魅力です。クールダウンしたいときに味わってみて。

エチオピア産モカコーヒーが使われた「ワッフルコーン 将軍モカ」

ワッフルコーンにたっぷり渦巻きソフトが盛り付けられたこちら。アイスにはエチオピア産モカコーヒーを使用しており、深みのある味わいがリッチな気分にさせてくれそう。自分へのご褒美に選ぶのもいいかも。コーンの食感も相まって、しっかりと食べ応えも感じられそう。

食後のデザートに！「辻利 抹茶あずきミルク」

抹茶・あずき・ミルクを組み合わせた、和の味わいが楽しめるカップアイス。たっぷりと小豆がトッピングされていて、粒々とした食感がいいアクセントとして楽しめそう。@miki__iceさんによると「アイス部分は全体的にすっきり」「さらっと食べられる和アイス」とのこと。食後のデザートにもおすすめです。

ふわっと食感が楽しめる！？「アンデイコ アイスモア シューアイス」

パクッとワンハンドで食べられそうなお手軽感が嬉しいシューアイス。チョコがけのクッキーシューにスモア風アイスを忍ばせたプチ贅沢仕様。@miki__iceさんによると「マシュマロみたいなふわっと食感アイス」とのことで、心癒されるような味わいが楽しめそうです。見かけた際はぜひお見逃しなく。

