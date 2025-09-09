ËÜÅÄÍã¡¢°µ´¬¤Î¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬2025Ç¯9·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëFETICO¤¬¡Øby R¡Ù¤Ë¤è¤ë¡ØRakuten Fashion Week TOKYO¡Ù¤ÇS/S¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼ó¸µ¤äÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¹õ¤Î¥É¥ì¥¹ÁÇÅ¨¡Á»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£