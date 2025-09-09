¡ØÂç¿Í¤ÎÇ¡Ù¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¡»ÒÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²û¤«¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª
1.À³Ê¤ä¸ÄÀ¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤
Ç¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢À¸¸å3¤«·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î»ÒÇ´ü¤Ë¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤¬·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂç¤¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢À®Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµÞ¤ËÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂç¿Í¤ÎÇ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤äÌÓ¤Î¿§¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Î¼Â²È¤Ë¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢»ÒÇ¤Î¤È¤¤ÏÇö¤¤¥¯¥êー¥à¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÇ¤ò»ô¤¦¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
»ÒÇ¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤äÄñ¹³ÎÏ¤¬¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤¿¤á¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤¼è¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÈòÇ¥¡¦µîÀª¼ê½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¤ÎÄÌ±¡¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¤ÏÂÎ¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ú¤¼è¤ê¸µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê½Ñ¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª·Þ¤¨Ä¾¸å¤ÏÉ¬¤ºÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
3.¤ªÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ä¤¹¤¤
À®Ç¤Ï¡¢ÇÓÝõ¤ä¼øÆý¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ì¤Ð¥È¥¤¥ì¤â¤¤Á¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÆüÄøÅÙ¤ÎÎ±¼éÈÖ¤Ê¤éÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÔÆ°¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç´í¸±¤«¤É¤¦¤«Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤»ÒÇ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Î±¼éÃæ¤Î»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤âµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Î´Ä¶¤äÇ¤ÎÀ³Ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±ー¥¸¤òÉ¬¤º¤·¤â»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ®Ç¤Î¾ì¹ç¤â¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¤Ï¿©»ö¤ä¥È¥¤¥ì¤Î½àÈ÷¡¢Éô²°¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ÒÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²û¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¡©
À®Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÆë¤ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¤Î¥Úー¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡£
¤ª·Þ¤¨Ä¾¸å¤Î¹½¤¤¤¹¤®¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äÀ¼¤«¤±¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤·´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ª¤ä¤Ä¤äÍ·¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¤¬¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òÁý¤ä¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸ÄÂÎº¹¤Ï¤¢¤ê¡¢²û¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¤«·î～È¾Ç¯¤«¤«¤ëÇ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÍÆë¤ì¤·¤Ê¤¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Âç¿Í¤ÎÇ¤Ï¡¢À³Ê¤ä¸ÄÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª·Þ¤¨¸å¤ÎÀ¸³è¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»ÒÇ¤È°ã¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ÒÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¿®Íê´Ø·¸¤Ï°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤ò·Þ¤¨¤ëÁªÂò»è¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£