¡Ú½é¸øÈ½¡Û¡Ö¶â³Û¤Ï¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¶È¼ÔÁªÄê¤Ç¸«ÊÖ¤ê¡¡Ä®¿¦°÷¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡º´²ì¡¦ÂçÄ®Ä®
¶È¼Ô¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº´²ì¸©ÂçÄ®Ä®¤Î¿¦°÷¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì¸©ÂçÄ®Ä®¤ÇÅö»þ¡¢´ë²èÀ¯ºö²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿¸Å²ìÁÔÈï¹ð¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¶È¼Ô¤òÁª¤ÖºÝ¡¢»²²Ã¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·ÊÌ¤Î¶È¼Ô¤Î´ë²èÄó°Æ½ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â10Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²Ã½Å¼ýÏÅ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´²ìÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢¸Å²ìÈï¹ð¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶â³Û¤Ï¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¤Î¸øÀµ¤µ¤ä¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤ò³²¤·¡¢°¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸Å²ìÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï10·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£