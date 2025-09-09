私たちの食費にも関わってくる要望です。松本市にある食肉処理施設の移転の断念を巡り、JA長野県グループは9日、輸送コストの支援などを県に求めました。



うまみが凝縮された信州が誇るブランド肉。



食肉処理を巡っては、松本市の施設で老朽化に伴う建て替えが検討されていましたが、今年7月、建設コストが高くなっているなどとして、JAは、隣の東筑摩郡朝日村への移転・新設を断念しました。





県の推計によりますと、昨年度の豚の食肉処理は、年間9万5300頭のうち、3分の2に当たる6万3000頭が松本市、2万4000頭が中野市、8300頭が県外で対応しています。最も稼働する施設が2年半後には閉鎖する見通しとなり、新たな問題が浮上…。JA長野中央会新芝正秀 専務理事「特に県外での『と畜処理』ということになりますと、県内に戻す経費が価格に転嫁されるということで、販売価格の上昇、消費の落ち込みということが心配されるということで、県におきましては輸送コストの増加分、いわゆるかかり増し費についての支援をお願いするところでございます」JAは９日、農業に関する施策や予算などについてまとめた県への要望書の中で、食肉の流通体制に触れました。阿部守一知事「ぜひJAの皆さんとわれわれ県も、しっかり責任を持って支援策を講じて具体的な形で講じていきたいと思っておりますので、ぜひ力を合わせて長野県の畜産がこれを契機に衰退していくことが絶対ないようにしていきたい」私たちの食卓に並ぶ信州産の肉を巡って、更なる議論が求められています。