俳優の山田裕貴が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。野球少年時代を振り返った。

山田の父はプロ野球・広島、中日などで活躍した山田和利さん。８月１６日に約４年にわたるがんの闘病のすえ亡くなった。享年６０歳だった。番組は生前に収録されたものだった。

中学時代は全国大会に出場するレベルのクラブチームに所属していたという山田。お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健は「お父さんは教えてくれなかった？」と尋ねた。

これに山田は「僕もプライド高かったんで聞けなかった」という。ＭＣの「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「でもお父さん、見には来てくれたんでしょ？」と尋ねると、山田は「いやいや、なんかプロ野球選手はアマチュアに教えてはいけないらしく、それを息子にも守っていた」と答え、スタジオ出演者を驚かせた。

それでも「１回だけ（試合を見に）来たことがあります」と山田。「その時に僕ピッチャーやって完封で抑えてホームランキャッチして３安打猛打賞だった」と山田。スタジオは騒然となり上田は「君、三刀流やってたのか！」とおののき、スタジオは騒然となった。

だが山田は「そう調子のいい時もあったんですが、帰りの車の中で、（父・和利さんに）『いや、まだまだだな』ってひとことだけだったんで、それでもう『うわ、まだまだなんだ。俺には無理かもなー』と自分で諦めちゃいましたね」と野球の道を進まなかったことを明かしていた。