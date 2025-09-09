サンリオ「クロミ」、「KUROMI」で音楽デビュー 重盛さと美が楽曲提供「サビが降りてきました」【コメント】
今年20周年を迎えたサンリオの「クロミ」が10月22日、アーティスト「KUROMI」としてデビューする。それに先駆けて9日、第2弾楽曲「KUROMI▼Profile」（▼＝ハート）のミュージックビデオが、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開された。楽曲は10日0時に配信される。
【画像】「KUROMI▼Profile」（▼＝ハート）MV
「KUROMI▼Profile」（▼＝ハート）は、セルフプロデュース力を武器に音楽シーンでも支持を集める重盛さと美が初の楽曲提供を、MAPLE HONEYが作曲・編曲を手がけた。KUROMIのありのままの自分の姿とちょっぴり素直な気持ちを綴ったリリックと、重厚なサウンドにのせた力強いラップとポップなメロディーを備えた楽曲となる。10月22日発売の1st EP『KUROMI IN MY HEAD』に収録予定。
MVでは、KUROMIの“プロフィール”をテーマに、プロフィール帳を書きながら自分と向き合っていくKUROMIが描かれる。クールからガーリーまで様々なテイストの衣装に身を包み、泣いたり笑ったりいつも素直に自分を表現するKUROMIらしさが詰まったMVとなっている。
●作詞・作曲を担当した重盛さと美、コメント
KUROMIちゃんメジャーデビューと20周年おめでとうございます☆
これまで楽曲提供はした事なかったのですが、
まさかのKUROMIちゃんということで、
珍しく前のめりで「やります!」と言いました(笑)
私の何かが、ピン!と来たらしく、
打ち合わせする前にもうサビが降りてきました。。。すみません(笑)
そして5曲入りのEPの1曲と聞いたので、
「よし!ちゃんとした曲は他の人に任せて、自分は思いっきり自由にやりたい事しようっ!」
と、ただただ楽しみながら作らせていただきました。
すみません(笑)
でも結果、KUROMIちゃんの奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲になったと思います!!
自分が歌う曲じゃないからこその自由度と、
KUROMIちゃんだから届く言葉やメロディの厳選が、
本当に楽しかったです!
詰め込みすぎず、語りすぎず、
読ませない、飽きさせない☆
を徹底しました!
そして作りながら、
あたらめてKUROMIちゃんはすごいなと思いました!
KUROMIちゃんならでは、
そして重盛さと美ならではの楽曲、
「KUROMI▼Profile」（▼＝ハート）是非お楽しみください!
ありがとうございました!
