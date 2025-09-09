『仮面ライダーW』山本ひかる＆飛鳥凛、『週プレ』仮面ライダーヒロイン特集に登場
俳優の山本ひかる、飛鳥凛が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）に登場。『仮面ライダーW』（2009）出演の2人がグラビアを披露している。
【写真】今も変わらぬ美しさの飛鳥凛
山本は、『仮面ライダーW』にヒロイン・鳴海亜樹子役で出演。『科捜研の女』（テレビ朝日）シリーズにレギュラー出演。プロ競技麻雀団体「RMU」に所属するプロ雀士としても活躍している。
飛鳥は、2007年にドラマ『浅草ふくまる旅館』で俳優デビュー。『仮面ライダーW』に園咲若菜役で出演し、園咲若菜名義でCD「Naturally」をリリースした。インターネットラジオ番組『園咲若菜のヒーリングプリンセス』ではDJも務めた。現在、ドラマ、映画、舞台と幅広く活動している。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈、八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣が登場する。
