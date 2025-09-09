TBS『お笑いの日』かまいたち＆チョコプラMC【コメント全文】 『キングオブコント』まで8時間生放送
TBSでは、『お笑いの日2025』を10月11日午後2時から8時間にわたって生放送で届ける。午後2時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたち、チョコレートプラネットで、幅広い世代から支持を受ける「いま、注目を集めている2組」が担当する。
【集合ショット】前回王者のラブレターズが激励！豪華メンバーが参戦表明
若手からベテランまで超人気芸人が大集結し、この日限りの豪華コラボ祭を開催。全国各地とも中継を繋ぎ、日本全国を「お笑いのチカラ」で笑顔にする。「『お笑いの日』第一部」のあとは、求人ボックスpresents『キングオブコント2025』を放送。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、キングの称号を手にするのは誰なのか。
TBSラジオでも『ラジオお笑いの日』として、午前9時からテレビの生放送が始まる直前まで約5時間の大型特番を放送する。今年もメインパーソナリティーはナイツの2人で、TBSラジオでレギュラー番組を持つ芸人をはじめ、話題の芸人が続々登場。大喜利コーナーなど、ラジオらしいリスナー投稿企画も実施する。
■「『お笑いの日』第一部」ＭＣコメント
＜濱家隆一（かまいたち）＞
『お笑いの日』のMCを務めさせていただいて２年目になりますが、今回は内容もガラッと変わりますし、僕も他の芸人さんと初めてテレビでガッツリとネタをやります！本当に大好きな方とネタをやらせていただくのですごく楽しみです！他にもアイドルや俳優の方々とのコラボもあるみたいなので楽しみにしていてください。そして『キングオブコント』のエントリー数も過去最多で、僕らが出場した年より1000組近く増えているようです。年々レベルも上がっているので、今年のキングの称号を手にするのは誰なのか？その辺りもぜひご覧ください！
＜山内健司（かまいたち）＞
「夢のコラボ祭」では我々もネタの方で参加するので、今はそこしか考えられないです！そこがとにかく楽しみです！ 『キングオブコント』は僕らが出場した時、13組くらいしかエントリーがいなかったんですけど（笑）、年々増えていてレベルも上がっているので、ぜひお楽しみください！
＜長田庄平（チョコレートプラネット）＞
『お笑いの日』という、盛大なお笑いの祭りのMCをさせていただけるというのはめちゃめちゃ光栄です。『お笑いの日』第二部の『キングオブコント』なんですけど…僕らも出場した2014年、同期のシソンヌと決勝で戦うという、いい思い出も味わったんですが、「ロッチ現象」「チョコプラ現象」と呼ばれたちょっと苦い思い出もありました（笑）。今年はそういうのが無いハッピーな『お笑いの日』になってほしいです！
＜松尾駿（チョコレートプラネット）＞
今回の『お笑いの日』は「夢のコラボ祭」でスーパーアイドルも参戦？ らしいのですが、スーパーアイドルって誰なのでしょうか？ 俺たち「TT兄弟」をやっているので、ジャスティ（T）ン・ビーバー？ テイ（T）ラー・スウィフト？ B“T”Sとか･･･。あるかもしれない！ 絶対にあります（笑）！8時間生放送ですからね！
