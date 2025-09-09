【『今日好き』夏休み編2025カップルインタビュー】四角関係の結果結ばれた“ふわふわカップル”きんご＆りのん
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「夏休み編2025」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったきんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】終始ふわふわ…和気あいあい“きんりの”インタビューの模様
■壮絶な四角関係…決め手は“花くじ”「初彼女としてうまくやっていけそう」
――カップル成立おめでとうございます。まずはお互いの第一印象を教えてください。
きんご：去年の年末に『今日好き』の企画で一緒だったんですけど、ちゃんと話したのは5月の『すぱのび』（『今日好き』姉妹番組の『すーぱーのびしろたいむ』）が初めてでした。元気な子だなっていう印象で、企画で話したら第一印象通りの元気でおもしろい子でした。
りのん：何回か企画で会ったことがあって、初めて『すぱのび』で話したんですけど、「あんまり女の子と話さなそうだな」って思ってたから緊張していました。でも意外と仲良く話せたので、元気な人だなって思いました。
――お互いが参加していた『今日好き』の旅は見ていましたか？
きんご＆りのん：見ていました。
――りのんちゃんはきんごくんに「継続で来てほしい」と言っていました。『すぱのび』でどこに惹かれたんですか？
りのん：あんまり男の子と話したことがないから、『今日好き』の旅で初めてメンバーに会う時に緊張しちゃって、「何を話そう」っていつも不安になっていました。きんごくんは『すぱのび』でちょっと仲良くなったから、いっぱい話せるし、もう一回話したいなって思いました。
――明確に好きだと確信した瞬間はいつですか？
りのん：きんごくんに継続で来てほしいと言っていたけど来なかったから、切り替えて「2日目から頑張ろう」って思っていた時にきんごくんが来たんですけど…。その時にびっくりしすぎて言葉が思いつきませんでした。そこで「一番に誘おう」って思って、誘って話して、楽しいなって思いました。そこで違う男の子も誘ってくれて、話して楽しかったんですけど、やっぱり「きんごくんに来てほしい」って言っていたし…と思ったら想いが強くなりました。
きんご：ずっと悩んでいたんですけど、最終日のアピールタイムで、りのんちゃんが花くじを持ってきてくれたのが印象的でした。「りのんちゃんとなら初彼女としてうまくやっていけそうだな」って思ったのがきっかけでした。
――花くじを用意してくれたりのんちゃんに対してどう思いましたか？
きんご：2日目から積極的に誘ってくれて、それだけ想ってくれているんだなって。今までの（りのんの）旅を見ていても、優しいから（ほかの女の子に）譲っちゃって、積極的ではないイメージだったから…。今回頑張ってくれてたので感動しました。
――カップル成立できる自信はありましたか？
りのん：なかったですね。3回目の旅だったんですけど、毎回「いい人を見つけたい」と意気込んでいてもそういう結果（不成立）になっちゃってたから…。また前回と同じになっちゃうかなと不安でした。しかも（きんごくん）モテてたから…（笑）。でも『すぱのび』のおかげで、今回はいっぱい誘って、したいことは全部できていたので良かったなって思います。
きんご：前回参加したドンタン編は決めきれず…。男子から告白だったので、「告白できないです」っていう断り方をしちゃいました。今回はそうならないように、自分の中でしっかり決めるぞと意気込んでいましたね。
■“料理上手”なりのんが彼女として一番最初に作りたい料理は？
――相手の好きなところを改めて教えてください。
りのん：いつも元気で笑っているイメージだけど、撮影とかしっかりするところはしっかりしている。あとは頼りがいがあるところ。
――りのんちゃんから見た“モテきんご”エピソードはありますか？
りのん：初デートの時に、道が分かれてて間違えた道に行っちゃったら「こっちだよ」ってさり気なくリードしてくれたところ。
きんご：覚えてないっすね（笑）。
――さり気なくやっていたんですね！
りのん：モテきんご（笑）！
――小さい頃からモテてたんですか？
きんご：いや全然。中学校から男子校だったので、ぜんっぜんモテていないです（笑）。
――りのんちゃんの好きなところは？
きんご：料理ができるところ。いつもニコニコでふわふわしてるけど、『すぱのび』の料理企画で一緒の時に引っ張ってくれて。感動しました。
――彼女として一番最初に作ってあげたい料理は？
りのん：2個あるんですけど、パンだったらクロワッサン。あとはハンバーグ。好きだって言ってたから。
きんご：好きです。
りのん：めっちゃ柔らかくできるんですよ！頑張って作りたいです。
――逆に直してほしいところはありますか？
りのん：はい。ずっと言ってるんですけど、LINEで一番下の話題にしか返してくれない!!たまに返してくれるけど、だいたい無視されるから…。
きんご：バーって見て下のLINEを返したら忘れちゃうんですよ。
りのん：おかしい、おかしい（笑）！
きんご：たまに「なんか言ってたな」って思って、見返して「あ、忘れてた」って返します（笑）。
――きんごくんがりのんちゃんに直してほしいところは？
きんご：僕は本当にないっすね。
――最近キュンとした瞬間があれば教えてください。
きんご：料理企画で一からグラタンを作ったんですけど、りのんちゃんが分量とか教えてくれて、かっこいいなと思いました。
りのん：不意に見える笑顔。さっきも言ったんですけど、道を間違えそうになった時に肩をシュッてやってくれるとか、です。
■“モテきんご”告白での涙の真相は？「いろいろな思いが重なって…」
――旅中一番記憶に残っていることは？
きんご＆りのん：ホエールウォッチ。
りのん：クジラがジャンプしているところってなかなか見られないらしくって。
きんご：今年で一番いいジャンプをしてくれたんですよ、たまたま。
――これから2人で行きたいところは？
きんご＆りのん：制服ディズニー。
りのん：あと一緒に料理作りたい。たくさん食べたいです。
――何を一緒に作る？
きんご＆りのん：ハンバーグ一緒に作る？
きんご：あとパンとかね。
――放送を見て、驚いたことはありますか？
きんご：僕が朝、ねね（時田音々）ちゃんを誘った時に、自信なくして泣いてたんですよ。知らなくて、「ごめんね」ってなりました。
りのん：LINE来ました（笑）。
――最終話でのきんごくんの涙は、どういう感情から出た涙ですか？
きんご：（どちらを選ぶか）決めるということはお断りしなくてはならないから、申し訳ない気持ちでした。あと、自信のなさや不安などいろいろな思いが重なっての涙です。
――りのんちゃんはきんごくんの涙を見てどう思いましたか？
りのん：「え、泣いてる!?」みたいな（笑）。「どうしたんやろ、2人ともごめんなさい、ってするんかな」って思ってた。
――これからどういうカップルになっていきたいですか？
りのん：2人ともふわふわしているから、自由に。
きんご：2人のペースで、自由気ままに楽しくやっていきたいなって思います。
――最後に視聴者のみなさんにメッセージをお願いします！
きんご＆りのん：きんりのカップルです！
きんご：たくさんの応援の声に応えられるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします！
りのん：これからたくさん、りのんときんごくんの日常をお届けできたらいいなって思っています。見てね！
【動画】終始ふわふわ…和気あいあい“きんりの”インタビューの模様
■壮絶な四角関係…決め手は“花くじ”「初彼女としてうまくやっていけそう」
きんご：去年の年末に『今日好き』の企画で一緒だったんですけど、ちゃんと話したのは5月の『すぱのび』（『今日好き』姉妹番組の『すーぱーのびしろたいむ』）が初めてでした。元気な子だなっていう印象で、企画で話したら第一印象通りの元気でおもしろい子でした。
りのん：何回か企画で会ったことがあって、初めて『すぱのび』で話したんですけど、「あんまり女の子と話さなそうだな」って思ってたから緊張していました。でも意外と仲良く話せたので、元気な人だなって思いました。
――お互いが参加していた『今日好き』の旅は見ていましたか？
きんご＆りのん：見ていました。
――りのんちゃんはきんごくんに「継続で来てほしい」と言っていました。『すぱのび』でどこに惹かれたんですか？
りのん：あんまり男の子と話したことがないから、『今日好き』の旅で初めてメンバーに会う時に緊張しちゃって、「何を話そう」っていつも不安になっていました。きんごくんは『すぱのび』でちょっと仲良くなったから、いっぱい話せるし、もう一回話したいなって思いました。
――明確に好きだと確信した瞬間はいつですか？
りのん：きんごくんに継続で来てほしいと言っていたけど来なかったから、切り替えて「2日目から頑張ろう」って思っていた時にきんごくんが来たんですけど…。その時にびっくりしすぎて言葉が思いつきませんでした。そこで「一番に誘おう」って思って、誘って話して、楽しいなって思いました。そこで違う男の子も誘ってくれて、話して楽しかったんですけど、やっぱり「きんごくんに来てほしい」って言っていたし…と思ったら想いが強くなりました。
きんご：ずっと悩んでいたんですけど、最終日のアピールタイムで、りのんちゃんが花くじを持ってきてくれたのが印象的でした。「りのんちゃんとなら初彼女としてうまくやっていけそうだな」って思ったのがきっかけでした。
――花くじを用意してくれたりのんちゃんに対してどう思いましたか？
きんご：2日目から積極的に誘ってくれて、それだけ想ってくれているんだなって。今までの（りのんの）旅を見ていても、優しいから（ほかの女の子に）譲っちゃって、積極的ではないイメージだったから…。今回頑張ってくれてたので感動しました。
――カップル成立できる自信はありましたか？
りのん：なかったですね。3回目の旅だったんですけど、毎回「いい人を見つけたい」と意気込んでいてもそういう結果（不成立）になっちゃってたから…。また前回と同じになっちゃうかなと不安でした。しかも（きんごくん）モテてたから…（笑）。でも『すぱのび』のおかげで、今回はいっぱい誘って、したいことは全部できていたので良かったなって思います。
きんご：前回参加したドンタン編は決めきれず…。男子から告白だったので、「告白できないです」っていう断り方をしちゃいました。今回はそうならないように、自分の中でしっかり決めるぞと意気込んでいましたね。
■“料理上手”なりのんが彼女として一番最初に作りたい料理は？
――相手の好きなところを改めて教えてください。
りのん：いつも元気で笑っているイメージだけど、撮影とかしっかりするところはしっかりしている。あとは頼りがいがあるところ。
――りのんちゃんから見た“モテきんご”エピソードはありますか？
りのん：初デートの時に、道が分かれてて間違えた道に行っちゃったら「こっちだよ」ってさり気なくリードしてくれたところ。
きんご：覚えてないっすね（笑）。
――さり気なくやっていたんですね！
りのん：モテきんご（笑）！
――小さい頃からモテてたんですか？
きんご：いや全然。中学校から男子校だったので、ぜんっぜんモテていないです（笑）。
――りのんちゃんの好きなところは？
きんご：料理ができるところ。いつもニコニコでふわふわしてるけど、『すぱのび』の料理企画で一緒の時に引っ張ってくれて。感動しました。
――彼女として一番最初に作ってあげたい料理は？
りのん：2個あるんですけど、パンだったらクロワッサン。あとはハンバーグ。好きだって言ってたから。
きんご：好きです。
りのん：めっちゃ柔らかくできるんですよ！頑張って作りたいです。
――逆に直してほしいところはありますか？
りのん：はい。ずっと言ってるんですけど、LINEで一番下の話題にしか返してくれない!!たまに返してくれるけど、だいたい無視されるから…。
きんご：バーって見て下のLINEを返したら忘れちゃうんですよ。
りのん：おかしい、おかしい（笑）！
きんご：たまに「なんか言ってたな」って思って、見返して「あ、忘れてた」って返します（笑）。
――きんごくんがりのんちゃんに直してほしいところは？
きんご：僕は本当にないっすね。
――最近キュンとした瞬間があれば教えてください。
きんご：料理企画で一からグラタンを作ったんですけど、りのんちゃんが分量とか教えてくれて、かっこいいなと思いました。
りのん：不意に見える笑顔。さっきも言ったんですけど、道を間違えそうになった時に肩をシュッてやってくれるとか、です。
■“モテきんご”告白での涙の真相は？「いろいろな思いが重なって…」
――旅中一番記憶に残っていることは？
きんご＆りのん：ホエールウォッチ。
りのん：クジラがジャンプしているところってなかなか見られないらしくって。
きんご：今年で一番いいジャンプをしてくれたんですよ、たまたま。
――これから2人で行きたいところは？
きんご＆りのん：制服ディズニー。
りのん：あと一緒に料理作りたい。たくさん食べたいです。
――何を一緒に作る？
きんご＆りのん：ハンバーグ一緒に作る？
きんご：あとパンとかね。
――放送を見て、驚いたことはありますか？
きんご：僕が朝、ねね（時田音々）ちゃんを誘った時に、自信なくして泣いてたんですよ。知らなくて、「ごめんね」ってなりました。
りのん：LINE来ました（笑）。
――最終話でのきんごくんの涙は、どういう感情から出た涙ですか？
きんご：（どちらを選ぶか）決めるということはお断りしなくてはならないから、申し訳ない気持ちでした。あと、自信のなさや不安などいろいろな思いが重なっての涙です。
――りのんちゃんはきんごくんの涙を見てどう思いましたか？
りのん：「え、泣いてる!?」みたいな（笑）。「どうしたんやろ、2人ともごめんなさい、ってするんかな」って思ってた。
――これからどういうカップルになっていきたいですか？
りのん：2人ともふわふわしているから、自由に。
きんご：2人のペースで、自由気ままに楽しくやっていきたいなって思います。
――最後に視聴者のみなさんにメッセージをお願いします！
きんご＆りのん：きんりのカップルです！
きんご：たくさんの応援の声に応えられるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします！
りのん：これからたくさん、りのんときんごくんの日常をお届けできたらいいなって思っています。見てね！