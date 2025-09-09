MAZZEL、感情を爆発させるクランプダンスに挑戦 RYUKIは収録前の出来事に“怒り”
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※関東ローカル、全10回）の「#6」が、10日深夜に日本テレビで放送される。
【写真】「キャップトリック」に挑戦したTAKUTO
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
今回は、日本最高峰のクランプバトル『KING OF BUCK』で優勝し、プロダンスリーグD.LEAGUEで戦うダンスチーム「FULLCAST RAISERZ」では、ディレクター兼ダンサーとして活躍するなど、クランプ界をけん引するKTRが登場する。RANとRYUKIはかつてKTRのレッスンを受けたことがあるため、今回はそのレッスンの成果やその後の成長をKTRに披露する重要な機会となる。
「クランプ」は、抗争や暴力の代わりに怒りの感情をダンスで解消しようと生まれたダンスで、「怒りのダンス」とも言われている。そんな背景をもとに、今回はクランプの要素を学びつつ、日頃抱く感情をダンスで表現する。
感情の表現力で競う「クランプバトル」では、怒り部門でRYUKI・TAKUTO・SEITOが参戦。トップバッターのRYUKIは、収録前にあった“ある出来事”に対して怒りを感じたようで、そのエピソードとともに怒りのダンスを披露する。さらにSEITOは、あるメンバーが自宅に来た時の怒りエピソードを披露。さらに、喜び部門では、RANがコンビニで起きたある奇跡のエピソードを明かし喜びを爆発させる。
Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。惜しくも地上波に入りきらなかった「クランプバトル」のほか、できたらかっこいい＆気持ちいい「キャップトリック」に挑戦したTAKUTOの奮闘ぶりなどを収めている。
