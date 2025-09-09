Ado、グラミー公式企画で「唱」ライブ映像を独占公開 世界33都市を巡ったワールドツアーからさいたまスーパーアリーナ公演の模様
歌い手・Adoのライブ映像が、グラミー賞公式サイト『GRAMMY.com』のパフォーマンスシリーズ『Global Spin』で独占公開された。今回披露されたのは、今年4月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』日本公演での「唱」の映像だ。
【画像】スペクタクルなステージ！『Global Spin』で独占公開「唱」ライブ映像より
映像では、巨大なスクリーンやドラマチックな照明の演出、会場を埋め尽くした観客の熱気とともに、Adoが「唱」をスペクタクルなステージとして昇華させた模様が記録されている。
『Global Spin』は世界各地のアーティストのパフォーマンスを紹介する企画で、これまでにSabrina、B.I、Agnez Mo、AleXaなどの映像が公開されてきた。
『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』は、4月26日のさいたまスーパーアリーナ公演を皮切りに、世界33都市を巡って約50万人を動員した大規模ツアー。アジア・オセアニア、ヨーロッパ、北米、中南米を経て、最終地となったハワイ・ホノルル公演で完走した。チケットは24都市25公演でソールドアウトを記録。ベルリン、アムステルダム、パリ、ミラノ、ロサンゼルス、サンパウロなど13都市の主要会場では、日本人アーティストとして初のソールドアウト公演となった。
Adoは現在、9月12日配信の新曲「CAT’S EYE」、10月22日発売のライブ映像作品『モナ・リザの横顔』を控えており、11月には東京ドームおよび京セラドーム大阪でのドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』を開催予定となっている。
【画像】スペクタクルなステージ！『Global Spin』で独占公開「唱」ライブ映像より
映像では、巨大なスクリーンやドラマチックな照明の演出、会場を埋め尽くした観客の熱気とともに、Adoが「唱」をスペクタクルなステージとして昇華させた模様が記録されている。
『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』は、4月26日のさいたまスーパーアリーナ公演を皮切りに、世界33都市を巡って約50万人を動員した大規模ツアー。アジア・オセアニア、ヨーロッパ、北米、中南米を経て、最終地となったハワイ・ホノルル公演で完走した。チケットは24都市25公演でソールドアウトを記録。ベルリン、アムステルダム、パリ、ミラノ、ロサンゼルス、サンパウロなど13都市の主要会場では、日本人アーティストとして初のソールドアウト公演となった。
Adoは現在、9月12日配信の新曲「CAT’S EYE」、10月22日発売のライブ映像作品『モナ・リザの横顔』を控えており、11月には東京ドームおよび京セラドーム大阪でのドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』を開催予定となっている。