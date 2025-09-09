¡Ú¤¢Á³¡Û¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡ª¤¤¤±¤¤¤±¡¼¡ª¡×¾ë¤Î¶¡ÍÜÅã½³¤êÅÝ¤·17ºÐ¹â¹»À¸¤éÂáÊá¡¡¾¯Ç¯¤é¤ò¡È¤¢¤ª¤Ã¤¿¡É22ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤âÂáÊá¡¡²¬»³¡¦¶ÌÌî»Ô
²¬»³¡¦¶ÌÌî»Ô¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤¦È³Åö¤¿¤ê¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î¡¢¾ï»³¾ëÀ×¤Î¶¡ÍÜÅã¤Ê¤É¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£
·Ù»¡¤Ï8Æü¡¢17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤È²ñ¼Ò°÷¤ÎÈøºê±Ê±óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÊÌ¤Î¹â¹»1Ç¯¤Î¾¯Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¡ÍÜÅã¤äÀÐÊ©44´ð¤òÂ¤Ç½³¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅÝ¤·¤¿¡¢ÎéÇÒ½êÉÔ·É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¡¢ÈøºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡ª¤¤¤±¤¤¤±¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½³¤êÅÝ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶¡ÍÜÅã¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó90Ç¯Á°¤ËÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¾ï»³´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÂçÌî¾´°ì²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï°Â¿´¤·¤¿¡£°ä¹½¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¡¢³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£