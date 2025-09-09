¥¿¥¤¡¦¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ë¹´¶Ø1Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è Â¨Æü¼ý´Æ¤Ø
¡¡¥¿¥¤¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë·ºÌ³½ê¤Ø¤Î¼ý´Æ¤òÌÈ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤Î¹´¶Ø·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ø°Ü¤µ¤ì¤ë¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê
¡¡¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ï2023Ç¯¡¢±ø¿¦¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼Â·º¤È¤Ê¤ê¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤°¤Ë·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ø°Ü¤µ¤ì¡¢¡ÖÆÃÊÌÂÔ¶ø¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï9Æü¡¢¡ÖÆþ±¡¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹´¶Ø1Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¨Æü¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¥ó»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼¡½÷¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥óÁ°¼óÁê¤¬8·î¼º¿¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯³¦¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë