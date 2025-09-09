¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¡×¹âÎð½÷ÀÅ¾ÅÝ¤µ¤»¥Ð¥Ã¥¯Ã¥¤¦¡¡Äñ¹³¤¢¤¦¤âÌó4¥á¡¼¥È¥ë°ú¤¤º¤ë¡Ä½÷À¤ÏÁ´¼£Ìó3¥«·î¤Î¤±¤¬¡¡21ºÐ¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
Åìµþ¡¦²®·¦·Ù»¡½ð¤Ç¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤ÎÃË¡£
½÷À¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤¤¡¢Á´¼£Ìó3¥«·î¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢ÆþÀîÂçµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯7·î¡¢ÆþÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ùÊÂ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢½Ð¶ÐÅÓÃæ¤Î70Âå¤Î½÷À¤ËÇØ¸å¤«¤éÀÜ¶á¡£
¸½¶â1000±ß¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢½÷À¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¡£
Äñ¹³¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤òÌó4¥á¡¼¥È¥ë°ú¤¤º¤ë¤È¡¢ÎÏ¤º¤¯¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤¤¡¢ÈÈ¹Ô»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿ÇÛÁ÷¶È¤ÎÃË¤È¤È¤â¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î1¡Á2»þ´ÖÁ°¤«¤éÊÕ¤ê¤òÊª¿§¤¹¤ëÆþÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÆþÀîÍÆµ¿¼Ô¡£
°ìÊý¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£