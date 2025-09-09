¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×·èÄê¡¢Åê³«É¼Æü¤ÏÍè·î4Æü¤ÎÊý¿Ë¡¡¹â»Ô»á¡¦¾®Àô»á¤ËÆ°¤¤Ï¡©
¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬Íè·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
9Æü¤âµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¡£
¨¡¨¡¡ÊÁíºÛÁª¡Ë½ÐÇÏ¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î°Õ¸þ¤Ï¡©
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Ö¤¤Î¤¦¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÃ×·ëÂ«¤¬É¬Í×¤À¤È¡£»ä¼«¿È¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤Î1¿Í¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡£ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Ö¼¡¡¢Ã¯¤¬¡ÊÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤¹»þ´Ö¤Ï°ìÄêÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤«¤é2Æü¡£Æ°¤½Ð¤·¤¿¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¡È´é¡É¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁªµó¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ð¼¨Æü¤Ïº£·î22Æü¡¢Åê³«É¼Æü¤ÏÍè·î4Æü¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢10Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
12Æü´Ö¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¡£¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î295É¼¤ËÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Î295É¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿590É¼¤òÁè¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Æ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64¡Ë¡Êº£·î2Æü¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ì±ÅÞµ¤¹çÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¡×
µîÇ¯½ÐÇÏ¤·¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅÞ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ï¡ËÅÞ°÷¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÍ¥°Ì¤Ê·Á¤À¡×
¹â»Ô»á¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀµ¼°¤ÊÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ò½µÆâ¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤ÏÀ¯ºöÈ¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í½¸¤á¡É¡£Á°²ó½¸¤á¤¿¿äÁ¦¿Í¤Î¤¦¤Á9¿Í¤¬ÍîÁª¤Ê¤É¤Ç·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Ø±Ä¤Ï¿äÁ¦¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î°Ø»Ò¡¢¼¡¤Ê¤ë¤¢¤ë¤¸¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢10Æü¸á¸å¤ËÀµ¼°¤ÊÎ©¸õÊä²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤Ï8Æü¤Ë´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢8Æü¤Ë¡Ønews every.¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¤â¡¢Î©¸õÊä¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÂ®¤¹¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÁè¤¤¡£
¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¸á¸å¤â¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë
¡Ö»ä¤Ï°ì³ÕÎ½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¸øÌ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¾å¤Ç¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡×
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï³ÆÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ¡£
¡ÈÀ¯¼£¶õÇò¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡È²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡É¡£Ã¯¤¬¤½¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£