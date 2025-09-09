“紅茶好き”近藤春菜、食事にも合うおすすめドリンクを紹介「大好きな飲み物」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『【チルタイム】おすすめドリンクを紹介し合おう〜！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人とスタッフさんが“おすすめドリンク”を発表する企画を公開。今回は、特に近藤さんが絶賛していたお茶をピックアップします♪

【関連】近藤春菜「めっちゃおすすめ」“どハマり”した【ドンキ】情熱価格の食品「家でお腹空いたらこれ」

動画内で、近藤さんは「大好きな飲み物」とコメントし、こちらの商品を紹介。

◼︎UCCのパラダイスティー

UCC上島珈琲 / パラダイスティー

スッキリ爽やかな後味で、飲むたびリフレッシュできる無糖ブレンドティー。

紅茶をベースに、4種のハーブ（サフラワー・コーンフラワー・ローズ・マリーゴールド）がブレンドされています。

砂糖、甘味料などは使用されておらず、カロリーもゼロなのが嬉しいですね。

近藤さんは、成城石井などのスーパーで購入されているそうです♪

◼︎紅茶が大好きな近藤さん

近藤さんは、紅茶にフルーティーな香りがついたものが大好きだと話しつつ、「これは紅茶感が強め、ちょっと」「だから本当にお食事に合う」と風味についてコメント。

そして、パッケージの説明を読みながら「“紅茶とハーブのリフレッシュティー”」「リフレッシュティーって書かれてると買っちゃうんだよね」とも明かしていました♪

■動画もチェック

動画内では、こちら以外にも、箕輪さんやスタッフさんがオススメする商品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。