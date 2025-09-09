いつもは1つの風船で遊んでいる大型犬の前に、飼い主さんがたくさん風船を持って登場したら…？大型犬のナイスなリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で13万6000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「楽しそう」といった声が寄せられています。

【動画：『たくさんの風船が出てきたら、大型犬はどうするのか？』検証したら…100点満点な『面白すぎる光景』】

たくさん風船を用意してみたら…

TikTokアカウント「shirodesuyo」に投稿されたのは、風船で遊ぶことが好きなゴールデンレトリバー「さら」ちゃんのために、たくさん風船を用意してみた時の様子です。いつもは1つの風船で遊んでいるさらちゃんですが、この日は飼い主さんが風船を4つも持って登場。

部屋の入り口で飼い主さんを待っていたさらちゃんは、想像していたのと違う風船の量を見て思わず後退りしたとか。どうやら「多くない…？」と動揺しているようです。

大型犬のリアクションが可愛すぎる

飼い主さんは「ひゃ～っ」というかけ声で盛り上げながら、全ての風船をさらちゃんの方へふわっと投げてみることに。するとさらちゃんは「どうしよう？どの風船で遊んだらいいの？」とばかりに、困惑の表情を浮かべながらキョロキョロ…。リアクションが可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

パニックに陥りながら大はしゃぎ！

風船が床に落ちてからも、「どれにしよう？」と迷い続けていたというさらちゃん。紫色の風船に近づいたかと思うと、「やっぱりこっちかな」というように黄色い風船の方へ。そして飼い主さんがぽんっと風船を蹴ったり投げたりしてあげると、鼻先で力強く打ち返してくれたとか。

パニックに陥りながらも楽しそうに遊んでいるさらちゃんと、それに負けないくらいハイテンションの飼い主さん。2人が大はしゃぎする姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃテンパってるの可愛いｗ」「全力で遊んで貰えて嬉しそう」といったコメントが寄せられています。

さらちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shirodesuyo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirodesuyo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。