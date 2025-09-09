¡Ú¡ÈÊ´¾þÅÝ»º¡É¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡Û¶âÍ»Ä£¤¬¶ä¹Ô¤ËÃí°Õ´µ¯/Ê´¾þÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³/²ñ¼Ò¤Î°ÛÊÑ¤ò¸«È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£³¤Ä/·è»»¤Î¡È¥¦¥½¡É¤¬¶ä¹Ô¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤È¤¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¡Û
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê´¾þÅÝ»º¤Î·ï¿ô¤¬2023Ç¯ÅÙ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÅÝ»º¤·¤¿¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°Âç¼ê¤ÎÌó20Ç¯¤ËµÚ¤ÖÊ´¾þ·è»»¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡Ö¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¡×¤Ç±äÌ¿¤Ç¤¤¿´ë¶È¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶âÍ»Ä£¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¶¯²½¤òÂ¥¤¹¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÊ´¾þ¡×¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥¦¥½¤¬¡È¥Ð¥ì¤ë¡É¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ê¤Î¤«¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¾ðÊóÅý³çÉô¤ÎÆâÆ£½¤»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
00:00 ¥¤¥ó¥È¥í
00:57 ËÜÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ
01:02 ËÜÊÔ¥¹¥¿¡¼¥È
01:33 Ê´¾þÅÝ»º¤¬Áý²Ã¡¡Â²¼¤Î¾õ¶·¤Ï?
03:51 Ê´¾þÅÝ»º¤Ï¤Ê¤¼Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
04:55 °ÛÎã¤ÎÊ´¾þÅÝ»º¤Ç¶ä¹Ô¤¬¡È´Æ»ë¡É¤ò¶¯²½?
06:18 ¡ÈÊ´¾þ·è»»¡É¤ò¸«È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È
09:55 ¤è¤¯¤¢¤ë¡ÈÊ´¾þ¡É¤Î¼ê¸ý¤Ï?
11:24 ¶ä¹Ô¤Ï¡ÈÊ´¾þ·è»»¡É¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤«
13:16 Ê´¾þ¤¬¡È¥Ð¥ì¤ë¡É¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
16:47 Ê´¾þ·è»»¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§
21:26 ¶ä¹Ô¤ÏÍ»»ñÀè¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«È´¤±¤ë?
22:50 Ê´¾þÅÝ»º¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤«
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
ÆâÆ£ ½¤¡Ê¤Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯ ¾ðÊóÅý³çÉô
°æ²¼ ·ò¸ç¡Ê¤¤¤Î¤·¤¿¡¦¤±¤ó¤´¡Ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó Æ°²èÊÔ½¸Ä¹
»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡§½©ÍÕ½ÓÍ¤¡¢ ÅÄÃæ¸±¿Í
