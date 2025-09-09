４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの通夜が９日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれ、ゆかりの歌手、俳優や芸能関係者ら７００人が参列した。

橋さん、西郷輝彦さん（２２年死去、享年７５）と昭和の青春歌謡を支え、「御三家」と呼ばれた歌手の舟木一夫も参列。１９６０年代から第一線を走ってきた、戦友ともライバルとも形容しがたい存在だった橋さんとの別れに、「驚くとか悲しいとかそういう感じではない。自分の履歴書のなかの一行が抜けちゃったみたいな印象を受けました」と心中を吐露した。

デビュー直後は、３人それぞれ目が回るような忙しさだった。「御三家」も全盛期は「年に２、３回しか顔を合わせることはなかった」という。「偉大な先輩だった。個性あふれる歌声で、丁寧に歌うことを自分に課していらっしゃった」と回想する。ふと思い浮かぶのはステージ前に歯を磨く姿。几帳面な背中が目に焼き付いている。

最後にあったのは「引退会見の２年ほど前」。声の衰えを理由に一時は引退宣言し、翌年に撤回した橋さんに「声を痛めているのを、映像で歌を聴いても分かっていたので…」と理解を示す。それでもアルツハイマー型認知症を発症してもなお復帰を決意し、最後までコンサートに立ち続けた姿に「歌い手が歌を完璧に忘れると言うことは死んでも無理でしょう。本能に近いものだと思います」と語った。

橋さんにかけた言葉について尋ねられると「何も…。言いたくない」と言葉少な。「穏やかな顔も見たくないし、『ご苦労さま』も言いたくない」と現実を受け止めきれずにいるようだった。