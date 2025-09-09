¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢Ãæ½ý¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤Î¡ÈÁÇÀ¡É¤òË½¤¯¡ª¿·´ë²è¤òÄó°Æ¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ÖBreakingDown¡×COO¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆ¿Ì¾¡×¤ÇÃæ½ý¤òÂ³¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤ËÇ÷¤ë¿·´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¤ÊÈÖÁÈ´ë²è¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï ¡ØMASK OFF¡Ù¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÀÐ¤òÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÆ¿Ì¾¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÈÖÁÈ¡£¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¯¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ãæ¡£Èà¤é¤Î¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²½¤·¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¡Ö1.Æ¿Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄ´ºº¡¡ÃµÄå¤äÊÛ¸î»Î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥ó¥Á¤ÎÇØ·Ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£2.¼ÂÂÖ¤Î¸ø³«¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍ¦¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£3.ÀìÌç²È¡¦¥²¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡ÊÛ¸î»Î¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ê¤É¤¬¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤ÇÀÐ¤òÅê¤²¤ë¤Î¤«¡Ù¤òÊ¬ÀÏ¡×¤ÈÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¡¢Æ¿Ì¾¤Ë±£¤ì¤ÆÀÐ¤òÅê¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¡¢Èà¤é¤ò²þ¿´¤µ¤»¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹ÈÖÁÈ¡£Ã±¤Ê¤ë»¯¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÆ¿Ì¾¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤«¤Ê¡©¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Î¤ä¤Þ¤È¤¯¤ó¤¢¤¿¤ê¤ËMC¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£