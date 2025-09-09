「龍玄とし」名義でソロ活動中のX JAPANのボーカルToshlが9日、ブログを更新。脳腫瘍を公表したロックバンドLUNA SEAのドラマー、真矢（55）の回復を願う思いをつづった。

Toshlは「祈り、、、」のタイトルを付け、「大切な仲間へ敬意と感謝を込めて、、、LUNASEAのドラマー・真矢さん 様々な葛藤もあったかとお察ししますが病気のことを勇気を持って発表してくださり本当にありがとうございます 心からの敬意を表します」と真矢の脳梗塞公表に言及。「明るいキャラクター そして唯一無二の超絶テクニック＆圧倒的パワーのドラムパフォーマンスで どんな時代の僕とも何度も共演をしていただいたこと、心より感謝しております」とつづった。

続けて「音楽を通じて培った信頼 それは、僕にとってかけがえのない宝物です」と真矢に対する思いをつづり、「長年のミュージシャン仲間として そして真矢さんの1ファンとして ゆっくりと療養され再びあの力強いビートと太陽のような笑顔でステージに戻ってこられる日をあなたを愛する多くのファンの皆様と共に心から願っています」とメッセージを送った。

真矢は8日、自身のXとインスタグラムを更新。「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と書き出し、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と報告した。