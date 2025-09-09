Êì»Ò4¿Í»¦³²Êü²Ð»ö·ï¤«¤é21Ç¯¡¡°äÂ²¤ä·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡¡°¦ÃÎ
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì»Ò4¿Í¤¬»¦³²¡¢Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é21Ç¯·Ð¤Ã¤¿9Æü¡¢°äÂ²¤é¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯9·î9Æü¡¢ËÌÀ»Ô·£³ÝÄ®¤Ç²ÃÆ£ÍøÂå¤µ¤ó(Åö»þ38ºÐ)¤È»Ò¤É¤â3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é21Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿9Æü¡¢°äÂ²¤ä·Ù»¡¤éÌó30¿Í¤¬ËÌÀ»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö(»ö·ï¤ò)°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(ÍøÂå¤µ¤ó¤Î»Ð Å·³¤¤È¤·¤µ¤ó)
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢°¦ÃÎ·Ù»¡½ð(0561-39-0110)¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£