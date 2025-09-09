元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏（48）が8日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、減税を巡る議論で出席した自民党議員に直球質問をぶつける場面があった。

石破茂首相が退陣表明し、次期総裁選についてスタジオで激論をかわした。参院選では、物価高対策に消費減税など負担軽減を求める有権者に対し、2万円給付を公約に掲げるなど、世論を読み違えた政策などで支持離れが加速。自民の尾崎正直副幹事長は、最低賃金引き上げの次の策に言及した。

すると堀氏は「シンプルに言うと、減税しますか？しないですか？」とストレートに尋ねた。尾崎氏は「一定、減税も必要でしょうね」と減税の可能性を認めつつ、「どの税かということは議論しないといけないと思う」と言葉を濁した。

堀氏の追及は続いた。「こんなに混迷しているのに、この局面で“減税が必要だ、そうですよね。どの税にするかはこれからだ”というのは、あまりにも遅すぎるというか」と、スピード感のなさに失望感を示した。

尾崎氏は「総合的な問題に立っております。総裁選を通じて、国民の皆さんの前でも大いに議論させていただきたい」と返すにとどめた。