¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÌîÅÄ¤Ê¤Å¤¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿½ÐÂ¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè37²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï9Æü¡¢2ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÄ¤Ê¤Å¤¡Ê25¡áº´²ì¡Ë¤Ï¶þ»Ø¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¼±ç¤ÏÂ¿¿ô¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¿Íµ¤¤Ë¼ÂÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î½éÆü¤Ï2¡¢4Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÐÂ¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹¥´¶¿¨¡£³Î¤«¤ËÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç4¹æÄú¤Î5R1²óÁö¤ê¤Î2ÆüÌÜ¤â´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï4Ãå¡£½®·ô¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿½ÐÂ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤â½ÐÂ¶¯²½¤ËÎå¤à¤È¤Î¤³¤È¡£3ÆüÌÜ¤Ï3¹æÄú¤Î3R¤È1¹æÄú¤Î8R2²óÁö¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£