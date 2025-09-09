DHCが40年の歴史を経てリニューアル！「オリーブウェルシリーズ」誕生

長年親しまれてきた「オリーブすべすべシリーズ」が、この秋「オリーブウェルシリーズ」としてリニューアル登場します。新たに独自開発の「オリーブ発酵液※1」を配合し、うるおいと透明感を引き出す進化したスキンケアへ。40年以上続くDHCのオリーブ研究の結晶であり、肌を本来の健やかさに導いてくれるラインナップです。ウェルビーイングな毎日を応援する新シリーズを詳しくご紹介します。

オリーブ発酵液で進化したスキンケア

今回のリニューアルで注目したいのは、独自成分「オリーブ発酵液※1」。オリーブ果皮や果肉を発酵させ、自然の恵みを余すことなく凝縮しました。

保湿力に優れ、肌のキメを整えながら透明感※2をプラス。DHCが40年以上かけて培ってきた研究と、日本屈指の発酵技術が融合したことで誕生した、唯一無二の成分です。

全商品ラインナップ＆価格

DHC 薬用 マイルド ローション a



価格：180mL・3,663円（税込）

しっとりタイプで明るく澄んだ肌に。

DHC 薬用 マイルド ローション Ⅱ a



価格：120mL・3,135円（税込）

乱れがちな肌を整え、よりしっとり。

DHC オリーブ エッセンシャル クリーム



本品 価格：50g・3,740円（税込）／リフィル 価格：50g・3,410円（税込）

ハリと弾力を与えるクリーム。

DHC マイルド ソープ



価格：90g・1,624円（税込）

高い洗浄力と保湿を両立。

DHC マイルド モイスチュア ウォッシュ



価格：100g・1,700円（税込）

うるおいを守りながら汚れを落とす。

DHC オリーブバージンオイル



価格：30mL・3,982円（税込）

天然100％のオーガニックオイル。

※1:マイルドローション及びマイルドローションⅡ:酵母エキス(１)／エッセンシャルクリーム:サッカロミセス(オリーブ果実/スクロース)発酵液、いずれも保湿成分

※2:キメを整えることによる

新しいDHCで未来の素肌へ♡

「オリーブウェルシリーズ」は、オリーブと発酵の力で肌本来のうるおいと透明感を引き出すスキンケアライン。

リニューアル後も、肌にやさしい処方はそのままに進化を遂げています。DHC直営店やオンラインショップ、一部スーパーで購入可能。

40年の歴史を超えて誕生した新しいオリーブの恵みを、ぜひあなたの毎日のケアに取り入れてみてください♪