モデル、タレント、俳優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活躍している山崎あみさんのFLASHデジタル写真集『Traces of Summer』がリリースされました。



【写真】輝くような陶器肌の山崎あみさん

『ズームイン!!サタデー』のお天気キャスターや『with』モデルとして活躍。現在は『MUSIClock＋』でメインDJを務め、“美しすぎるラジオDJ”として注目を集める山崎さん。眩しい陽射しの下で輝く笑顔、弾ける水しぶき、心を奪うまなざし――。自然体でありながら、力強く存在感を放つ、彼女の魅力を余すことなく収めた一作です。



2日発売の『週刊FLASH』（光文社）では初表紙を飾りました。初めてという海での撮影で、10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露しています。表紙カットでは、純白の水着でプールに入って白い柔肌と豊満な美乳が輝きを放っています。また青の水着をまとったカットでは、凛とした表情でカメラを見つめて大人っぽい表情。高身長のパーフェクトボディを見せつけています。品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージング…どのカットも必見です。



【山崎あみさんプロフィール】

やまざきあみ 28歳 1997年1月19日生まれ 東京都出身 T170 音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気に。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍。最新情報は、公式X（@_ami_yamazaki_）、公式Instagram（@__ami.yamazaki__）にて