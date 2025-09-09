「老後を過ごしたい都道府県」ランキング！ 2位「北海道」を4票差で抑えた、1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「老後を過ごしたい都道府県ランキング」を発表します。
北海道は、広大な土地と亜寒帯特有の冷涼な気候が特徴です。冬は厳しい寒さに包まれますが、夏は涼しく、過ごしやすいのも魅力の1つ。食の宝庫としても知られ、特にカニやウニ、イクラ、ホタテなどの新鮮な海産物は、地元ならではのぜいたくな味わいです。雄大な景色に囲まれ、旬の味覚を楽しみながら、ゆったりとした老後を送ることができそうですね。
回答者からは「北海道は美味しいものも多く、のんびりしていて過ごしやすいと感じるからです」（20代女性／北海道）、「馬を見ながら生涯を終えたい。あと美味しい海産物も沢山食べて悔いのない人生をおくりたい」（30代女性／岐阜県）、「山に囲まれて自然に触れ合いながら暮らすのも良いと思うからです」（40代男性／静岡県）、「雪は大変だとは思うのですが、美味しいものに囲まれて老後を迎えたいです」（30代女性／神奈川県）などの声が上がりました。
沖縄県は、若い世代だけでなく、老後をゆったりと楽しみたいシニア世代にも人気の移住先。中でも大きな魅力は、冬でも暖かい温暖な気候にあります。真冬でも雪が降ることはほとんどなく、寒暖差が少ないのもうれしいところ。エメラルドグリーンの海や緑豊かな山々に囲まれ、身近に自然を感じながら、健康的で穏やかなセカンドライフを送ることができそうです。
回答者からは「暖かくて海がきれいで、のんびりできそうだから」（60代女性／愛知県）、「沖縄の海の近くで住んでみたいです。海辺を散歩したりサーフィンしたりビーチパーティしたりして過ごしたいです」（30代男性／東京都）、「以前宮古島を訪れたことがあり、都会ではありませんがみんながゆったりとした時間を過ごしていて、老後を過ごすのにいいだろうなと思うからです」（30代女性／和歌山県）、「老後に住むなら冬あまり寒くないところの方がいいと思い選びました」（40代男性／鹿児島県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
