好き＆行ってみたい「北海道の山」ランキング！ 2位「羅臼岳」を抑えた1位は？【2025年調査】
雄大な自然に抱かれながら、四季折々の表情を見せる日本百名山。その山容は登山者だけでなく、眺める人の心も魅了してやみません。美しい風景や歴史、文化と結びついた山々には、それぞれの地域ならではの個性が息づいています。
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女206人を対象に「日本百名山」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「北海道の山」を紹介します！
回答者からは「世界遺産で知られる雄大な自然が見られる美しい山だから」（30代女性／東京都）、「北海道の美しく雄大な自然の景色を存分に味わうには、北部の手付かずの自然が溢れている方がいいから」（30代男性／茨城県）、「美しい景色とともに達成感を味わえるから」
（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「島全体が山のようになっていて景色が、いいと利尻島に住んでいる、友人に聞きました」（40代女性／大阪府）、「標高が高い絶景スポット」（40代女性／福島県）、「高山植物を見ながら、美しい円錐形の山を登りたいから」（40代女性／愛媛県）といった声がありました。
2位：羅臼岳／38票2位は「羅臼岳」でした。知床半島の主峰である羅臼岳は、世界自然遺産に登録された知床の大自然を象徴する山です。登山道からは高山植物が咲き誇ることに加え、野生動物の姿に出会えることもあり、手つかずの自然が体感できます。山頂に立つとオホーツク海と太平洋を同時に望むことができ、壮大な景色が広がるのも大きな魅力です。知床の神秘を象徴する存在として、自然好きや登山者から高い人気を集めています。
1位：利尻山／45票1位は「利尻山」でした。日本海に浮かぶ利尻島にそびえる利尻山は、「利尻富士」とも呼ばれる美しい独立峰です。端正なその姿は、北海道を代表する絶景のひとつで、登山者にとって憧れの存在になっています。標高は1721mで、天候に恵まれれば礼文島や北海道本島まで望むことができます。海に囲まれた特異な立地と、四季折々に変化する景観が訪れる人々を魅了し続けています。
