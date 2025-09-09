『ONE PIECE』の人気キャラクター「トニートニー・チョッパー」が、海賊の世界を飛び出し、私たちと同じ“現実の世界”で暮らす──そんなコンセプトを掲げる「CHOPPER’s（チョッパーズ）」。2025年5月から始まったこのプロジェクトのSNSでは、チョッパーの現実世界での何気ない日常を過ごす姿が公開されている。

【画像】可愛すぎる！チョッパーの日常生活を覗いてみよう

9月8日に投稿されたのは、4コマ漫画で描かれたおでかけの準備をするチョッパー。SNSでも人気のタグ＃GRWM（Get Ready With Me）がつけられ、チョッパーが朝の一時を楽しんでいる様子が切り取られている。準備のできたチョッパーはどこに行くのだろうか。

5日には、毛布に包まれて、すやすや眠るチョッパーの姿が投稿された。残暑続く今の時期は夜も暑いのか、寝入って早々に毛布を蹴飛ばし、最終的にはベッドに逆さまの姿勢になっている。隣の机にはいつもの帽子と、充電されているスマホが……！

スマホにイヤフォンをつけて音楽を聴くチョッパーも描かれた。なんの音楽を聴いているのか気になるところ。

6月には「ONE PIECE新幹線」のトニートニー・チョッパー号に乗っている様子もポスト。新幹線の座席にちょこんと座っているチョッパー。後ろの扉には新幹線内装飾であるアニメイラストのチョッパーの姿も。手配書の模様が書かれているお手洗いで、手を洗う姿も投稿された。「トニートニー・チョッパー号 のってきた」というコメントも書かれており、自分の車両に乗れて嬉しそうだ。

8月9日・10日に開催された、『ONE PIECE』の連載開始日を祝う毎年恒例の超大型イベント「ONE PIECE DAY」にチョッパーが訪れた様子も投稿されている。「あそびにきた」というコメントと共に会場入り口にある”ロキバルーン”の口の中に立っているチョッパーに始まり、フォトスポットにてクロコダイルとミホークに挟まれたバギーの顔ハメパネルに顔をだすチョッパー、シャンクスに帽子を預けられるチョッパーなど、存分に「ONE PIECE DAY」を満喫している様子が伺える。

本日9月9日には北海道日本ハムファイターズとのコラボイベントも行われた『ONE PIECE』。今後も関連イベントに参加するチョッパーの日常が垣間見れるかもしれない。

（文＝結理乃）