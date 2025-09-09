¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Ø¡¡·²ÇÏ±¿Í¢»Ù¶É¤È¸©·Ù¤¬¹çÆ±¤Ç³¹Æ¬¸¡ºº¡¡·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô
¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¡¢´ØÅì±¿Í¢¶É·²ÇÏ±¿Í¢»Ù¶É¤È¸©·Ù¤¬°ËÀªºê»Ô¤Ç¹çÆ±³¹Æ¬¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ç¤ÏÀ°È÷ÉÔÎÉ¤ä¼Ö¸¡¤¬ÀÚ¤ì¤¿¼Ö¤Ê¤É¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éÇ¯¤Ë¿ô²ó¡¢´ØÅì±¿Í¢¶É·²ÇÏ±¿Í¢»Ù¶É¤È¹çÆ±¤Ç³¹Æ¬¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ºº¤Ï¡¢°ËÀªºê·Ù»¡½ð¤ÎÈ¬ÅÍÅçÄ®¸òÈÖÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·²ÇÏ±¿Í¢»Ù¶É¤Î¶É°÷¤ä°ËÀªºê·Ù»¡½ð¤Î½ð°÷¤Ê¤É£±£´¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£¹Æü¤Ï¡¢½Ö»þ¤Ë¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¼«Æ°ÆÉ¼èÁõÃÖ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¼ÖÎ¾¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼Ö¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡Ìä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢À°È÷ÉÔÎÉ¤äÉÔÀµ²þÂ¤¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡ºº¤Ï¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î£²»þ´Ö¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£±Âæ¤¬À°È÷ÉÔÎÉ¡¢£±·ï¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£