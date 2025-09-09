【全国天気】西日本から北日本では10日にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒 全国の今後の天気を画像で 気象庁
西日本から北日本では１０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
［気象概況］
前線が華中から西日本の日本海沿岸を通って日本の東にのびており、１０日は西日本から東日本に停滞する見込みです。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本から東日本では、引き続き１０日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。また北日本では、上空の寒気と気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
［雨の予想］
西日本から北日本では１０日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
９日１８時から１０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
北海道地方 ８０ミリ
関東甲信地方 １００ミリ
北陸地方 ６０ミリ
中国地方 １２０ミリ
九州北部地方 １５０ミリ
［防災事項］
西日本から北日本では１０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
