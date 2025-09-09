WATARU¡¢Éã¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤Î69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¹ä¤µ¤ó¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤È¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê69¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWATARU¡Ê36¡Ë¤¬¡¢8Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Þ¼¤Î69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌ¼¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Ä¹Þ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤òÊú¤¤·¤á¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿WATARU¡£
Éã¡¦Ä¹Þ¼¹ä¤Î69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯9·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤äÌ¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£7Æü¤Ë69ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹Þ¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤òÁÛ¤¤¡¢¤³¤Î²Æ¤âºÇ¹¬¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¿ÆÉã¤¬Ìµ¿ÍÅç¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ª¥È¥ó¡ª¡ª¡ª69.Rock¤ÎºÐ¤À¤Í¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥Ä¥è¥·¤À¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥óÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤¿»³¤ò1¤Ä1¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡£²¿¤è¤ê¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ÇÀ¸³¶¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì!!¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿ÆÉã¤Ç¤Ç¤Ã¤«¤¤ÇØÃæ¤ò¤ß¤»¤Æ¤Í!!¡×
¡¡WATARU¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ä¤µ¤ó¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¸¥£¥¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë