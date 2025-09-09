¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¶Ø»ß¤ÎÍýÍ³¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¡Äº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ÃíÌÜ¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¡É
10·î¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¶Ø»ß ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¾ï¼±
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¸º³Û¡Ê¹µ½ü¡Ë¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡Ê´ÔÉÕ¡Ë¤Ê¤É¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥ ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡§
»ä¤âºòÇ¯¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ªÆù¤ä¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÊè¤ÎÁÝ½üÂå¹Ô¡¢¤ªÊè¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂå¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬10·î¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ÚÅ·¡×¤ä¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ä¡Ö¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡×¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·9·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î¶î¤±¹þ¤ß¥é¥Ã¥·¥å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô ¼¼Ã«ÍÛÂÀµ¼Ô¡§
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¶Ø»ß¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¼«ÂÎ¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ë²ÌÅª¤Ë¥µ¥¤¥ÈÆ±»Î¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¹çÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¼ÂÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¼èºà¤·¤¿ÁíÌ³¾Ê¤Î´´Éô¤Ï¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¡¢¤Þ¤¿°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡ØÃç²ð¥µ¥¤¥È¤ËÍê¤Ã¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÁí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Á´ÂÎ¤Î53%¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Û¤â13%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Øºâ¸»¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¶Ø»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³Æ½ê¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤¬6³ä¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³ÚÅ·¤«¤éÁíÌ³¾Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«¼£ÂÎÂ¦¤«¤é¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçºå¡¦Àôº´Ìî»Ô¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁíÌ³¾Ê¤«¤é¹ÔÀ¯»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈéÆù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àè½µËö¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Ç¾Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÇÛÉÛ¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤âÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¶Ø»ß¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¡Ö¶Ø»ß¤Ë»¿À®¤Î¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö10·î¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÂ»¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼Ã«µ¼Ô¡§
ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤ÐÁý¤ä¤»¤ë¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀÇ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î´¶³Ð¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤Ï·ë¶É¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÂÎ¸³¡×¡© ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸¶ÅÀ²óµ¢¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¶È³¦¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£
Îã¤¨¤ÐÊÖÎéÉÊ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢¡¼¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¡¼¥¹¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÂÎ¸³¤È³ÊÇ¼¸Ë¸«³Ø¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«¼£ÂÎ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¤ª¿©»öÂå¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë»Üºö¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤Ç¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¼¼Ã«µ¼Ô¡§
¤ä¤Ï¤ê±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë¼ÂºÝ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¿§¡¹¤Ê·Á¤Ç¸½ÃÏ¤òÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿½É¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¡¢¼«¼£ÂÎ±þ±ç¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï1000Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¡¼¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¼Ô¤È¼«¼£ÂÎ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³«»ÏÅö½é¡¢°ì¶Ë½¸Ãæ¤À¤Ã¤¿ÀÇ¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¸Î¶¿¤ËÊ§¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÍýÇ°¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÌ¾¤¬¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¤ÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«¼£ÂÎÌ¾¤òÂç¤¤¯¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÊè»²¤êÆ±¹Ô¡¢¤ªÁÝ½üÂå¹Ô¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¼¼Ã«ÍÛÂÀ
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô ÁíÌ³¾Ê¡¦ITÄÌ¿®Ã´Åö
ºÇ¶á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ï¡ÖÆù¤È¥Ó¡¼¥ë¡×
ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥ ¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ÎÊì
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¡¦ÇÙÁ£¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Î·Ð¸³¤â
