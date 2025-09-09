Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¹ÄµïÆâ¤Ç¤ª°ð´¢¤ê¡Ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î¤Ê¤«Ä¹·¤»Ñ¤Ç¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¡×¤Ê¤É20³ô¼ý³Ï¡ÄÊÆ¤ÏµÜÃæº×ã«¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï9Æü¡¢¹ÄµïÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ç°ð´¢¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹·¤»Ñ¤ÎÊÅ²¼¤Ï¹ÄµïÆâ¤Î¿åÅÄ¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤â¤ÁÊÆ¤Î¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¤È¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ20³ô¡¢³ù¤Ç¼êºÝÎÉ¤¯´¢¤ê¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¤Ç¤Î°ðºî¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡¦¾å¹Ä¤µ¤Þ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÅ²¼¼«¤é2025Ç¯4·î¤Ë¼ï¤â¤ß¤ò¤Þ¤¡¢5·î¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
9Æü¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥á¤Ï¡¢¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµÜÃæº×ã«¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£