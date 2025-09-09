¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¿Í¿ôÈ¯É½ ¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤éºÇ¿·½ç°Ì¤â°ìÉô¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û9·î9Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¿Í¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥æ¥á¥¤é»²²Ã¼Ô3¿Í¤ÎºÇ¿·½ç°Ì
9ÏÃÍ½¹ð¤È¤Ê¤ëÆ±Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤á¤ë¿Í¿ô¤¬¸½ºß¤ÎÀ¸Â¸¼Ô24¿ÍÃæ16¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¡Ê¢¨¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡Ë¤ÎÅÓÃæ½ç°Ì¤â°ìÉôÈ¯É½¤µ¤ì¡¢17°Ì¤¬¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë¡¢18°Ì¤¬¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë¡¢19°Ì¤¬¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥á¥¡£Âè2²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ë¤Æ22°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤â¡¢¸½½ç°Ì¤Î17°Ì¤Ç¤ÏÃ¦Íî¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥æ¥á¥¤é»²²Ã¼Ô3¿Í¤ÎºÇ¿·½ç°Ì
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¿Í¿ôÈ¯É½
9ÏÃÍ½¹ð¤È¤Ê¤ëÆ±Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤á¤ë¿Í¿ô¤¬¸½ºß¤ÎÀ¸Â¸¼Ô24¿ÍÃæ16¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¡Ê¢¨¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡Ë¤ÎÅÓÃæ½ç°Ì¤â°ìÉôÈ¯É½¤µ¤ì¡¢17°Ì¤¬¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë¡¢18°Ì¤¬¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë¡¢19°Ì¤¬¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û