城咲仁47歳「新しい命を授かりました」報告　11歳年下妻・加島ちかえと笑顔満開「大事にして支えていきたい」

元カリスマホストでタレントの城咲仁さん（47）が、2025年9月9日にインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえさん（36）の妊娠を報告した。

「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」

城咲さんと加島さんは、2021年4月に結婚を発表した。

25年9月9日のインスタグラムでは、「皆様へご報告」と切り出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿した。

そして、関係者やファンに向けて、「新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と呼びかけた。

城咲さんはこう思いをつづった。

「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります 妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら 夫として出来ることを精一杯して ギリギリまでお仕事をしたいと言う妻の加島ちかえの気持ちを大事にして支えていきたいとおもいます」

最後には、「この素晴らしい幸せを何倍にも世の中にお返しできるように夫婦で更に更に精進して参りますので これからもジンチカ夫婦を何卒応援して頂けましたらこの上ない最高の人生で御座います 心より感謝を込めて」と、丁寧に感謝を表した。

投稿には、加島さんの少しふくらんだ腹を指差す城咲さんと、両手でピースサインをした加島さんの写真が添えられている。二人とも満面の笑顔だ。

コメント欄には「おめでとうございます！ お二人ともお身体大切にしてくださいね！」「おめでとう 奥様を支えてあげてください！」「じんくん絶対いいお父さんになると思ってたから嬉しいです」「仁様ジュニア楽しみにしています...おめでとうございます」などと書き込まれている。