·ã¤·¤¤±ì¤È±ê¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤âÁ´¾Æ¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Ç9Æü¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ÈÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤«¤é·ã¤·¤¯±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»þÀÞ¡¢ÀÖ¤¤±ê¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¾®·´¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É7Âæ¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬ºÊ¤È2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤Î°ÂÈÝ¤â¤½¤Î¸å¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£