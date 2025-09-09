Neo City Soul¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸µAKB48¡¦¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.youtube.com/watch?v=LwlSHgivGxs
¥ê¥ê¡¼¥¹ÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸µ¡î-ute¤ÎÂ¼¾å°¦¤¬¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ý¯ºä46¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯ ¥Õ¥¸¥ä¥Þ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎºäËÜÎµÂÀ¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿2¶Ê¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¥®¥¿¡¼¾¾ÅÄÈ¥¡¢¥É¥é¥à¤Ë³°±òÍº°ì¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¥æ¥¦¥¤ò¾·¤1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÎSOUL¡¢FUNK¤òNeo City Soul¤È¤·¤Æ¸«»ö¤ÊFuturize¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¡£ºäËÜÎµÂÀ¤¬Î¨¤¤¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÊÒ¶ù¤È¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤ä»íÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾ð´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ê¹¤¯ÅÙ¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÄø¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¿ÈÂÎ¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤Þ¤»¤ë·Ú²÷¤ÊBGM¡£¿§ºÌË¤«¤ÊÈóÆü¾ï¡¢»þ¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ëÃ»ÊÔ¾®Àâ¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢2025Ç¯²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²æ¡¹¤ËÍæÀû¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥È¡Ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡³Ú¶Êºî¶ÊTrack Making Ã´Åö¡¡ºäËÜÎµÂÀ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼ÊÒ¶ù¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¡¢75¡Á80¡Çs¤ÎSoul.Disco Sound¤ÎTrack¤Ë
¥µ¥Ó¤ÏCity PopÅª¤ÊSound¤È¤¤¤¦¶ÊÈ¯Ãí¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢Black Music¤Î²ò¼á¤òÍ¾¤¹½ê¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ßºÇ¹â¤Î2¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¯Sweetµ¤Ì£¤ËRhyme¤ò·«¤ê½Ð¤¹ÊÒ¶ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ó(Chorus)¤äVerse¤Ç±ð¤¬¤¢¤êÌÀ¤ë¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡É¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¸«»ö¤Ê2¶Ê¤Î³Ú¶ÊÃ£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¤³¤ÎGroovy¤Çpop¤ÊSound¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜÎµÂÀ¡¡
ºî¶Ê²È¡¡¥Ù¡¼¥·¥¹¥È
²áµî¤Ë¡ÉÝ¯ºä46¡É¤ä¡ÉJunk Fujiyama¡ÉÅù¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡£
¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼Åù¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎLive Recording¤Ç³èÌöÃæ¡£
https://ryutasakamoto.com¡¡
¡Ú½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÊÒ¶ù ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Black Music¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²Î¤È¥ê¥º¥à¤Î¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ
808¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Á¤ç¤¤Á°¤Î¡¢¿Í´Ö¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¿70¡Çs¸åÈ¾-80¡ÇsÁ°È¾ÊÕ¤ê¤ÎSoul¡¢Funk¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Ã¤±¤É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¢¤ó¤Þ¤Ê¶ÊÂ¿¤¯¤Í¡©¤Ã¤ÆDJ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞºäËÜ¤µ¤ó¤È¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÍýÁÛ¶Ê¤Î¹½ÃÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤«¤é¿·¶ÃÏ¤Î³«Âó¤ò¤´Äó°ÆÄº¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞAI¤òÍÑ¤¤¤Æ°¦ÆÉ½ñ¤Î¥°¥ì¥Ù¥¤¤ò²þ¤á¤Æ²òÀÏ¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¢¿ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤¹¤ë°ÌÁê¤«¤é¡¢ÀèÇ¤¤Ë¤è¤ëÃÇÈê¤òº¹°ú¤¤¤¿»ì¤ÎÃÍ¡£
³Ø½¬ÍýÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè·³Ø½¬¤ÎÄêÍý¤È²òÎ¥¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«¸Ê¤È¸½Âå¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
º£¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤ÎÃç´Ö¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡£
¡Ú¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2014Ç¯4·î¡¢AKB48 ¥Á¡¼¥à8 ¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢
2024Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È
°Ê¸å¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤äºî»ìºî¶Ê¤Ê¤É¡¢
¡Ö²Î¡×¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ½Ð±é¤ò´Þ¤áÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¿ÀÆàÀî¤ä²£ÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥È¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡²ó½Ð±éºî¤Ï¡¢OFFICE SHIKA PRODUCE¡ÖÀ¤³¦¤ÏÌ©¼¼¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ê2025Ç¯10·î23Æü - 11·î2Æü¡÷¥·¥¢¥¿¡¼¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¡Ë
¡Ú³Ú¶Ê¾ðÊó¡Û
¡ÖÎø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×
ºî¶Ê:ºäËÜÎµÂÀ
ºî»ì:ÊÒ¶ù
Producer and Bass:ºäËÜÎµÂÀ
Rap:ÊÒ¶ù
Vocals:¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê
Guitar:¾¾ÅÄÈ¥
Drums:³°±òÍº°ì
Keybord: ¥Ï¥Ê¥Ö¥µ¥æ¥¦¥
Recording and Mixing: ²¬ÅÄÊÙ
Mastering:²¬ÅÄÊÙ
¡ÚÇÛ¿®URL¡Û
Îø¿Í¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼
https://linkco.re/SMdeQRvD
¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É
https://linkco.re/Z32RDQhf
¡ÚSNS¡Û
Twitter:http://x.com/deaislow v ccc
Instagram:http://instagram.com/deai.slow
YouTube: http://youtube.com/@deaislow
TikTok: http://tiktok.com/@deaislow
(¼¹É®¼Ô: gallagherbros)